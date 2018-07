La foto de Cristina Castaño en bikini que llama la atención por este detalle

La actriz Cristina Castaño ha publicado una foto en su cuenta de Instagram —donde tiene más de 750.000 seguidores— en la que aparece en una piscina gigante disfrutando de la soledad y muy a lo lejos, un detalle que ha sido muy comentado por sus fans.

"Nunca fui mucho de masas...", escribe la protagonista de Cuerpo de élite, en Antena 3, una de las series más exitosas de la temporada.

"The answer is blowing in the wind", dice Castaño, usando la letra de una canción mítica de Bob Dylan, Blowin in The Wind. Y añade: "Feliz finde a todos" y "happy proud to my friends".

La instantánea tiene más de 9.000 me gusta en menos de dos horas.

Estos son algunos de los comentarios que han dejado sus fans en la publicación, muchos aseguran al estar tan lejos, no saben si es ella o no.

Holaaa Cristinaaaa, eres tú la chica del fondoooo???? kwh_yo

Guapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! ( te grito porque como estás lejos , para que me escuches !!) fukalepikoko

Que pasada la piscina de la azotea..Espectacular chematrip

Se te ve un poco lejos pero bufff ojalá vivir inmerso en ese azul que baña toda la imagen, precioso _lion_blue