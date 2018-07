La historia escondida tras esta pareja que acaparó portadas hace un año emociona a todos en 'First Dates'

"Todavía recuerdo el día que me dijiste que podías ver el futuro en mis ojos, pero debo confesarte que son tus ojos los que me han guiado hacia el futuro. Tu sonrisa la que me ha ayudado a brillar en los días grises y tu amor el que me ha dado la fuerza para romper con todas las barreras. No concibo una vida sin ver brillar tus ojos cada mañana al despertar y que juntas todo tiene mejor sabor. Si saltamos, lo haremos juntos". Estas palabras, que han emocionado a todos en First Dates, se las ha escrito Jimena, de 29 años, a Shaza, de 23.

La historia de estas dos chicas ocupó portadas en todo el mundo hace apenas un año. Ambas se enamoraron, querían estar juntas y terminaron detenidas en Turquía acusadas de terrorismo. "Dicen que nos van a matar", llegaron a afirmar desde prisión.

Con motivo del Orgullo Gay, Jimena y Shaza han visitado el restaurante del amor de Cuatro para recordar su historia y para mostrar que están más enamoradas que nunca:

- Sobera. Estamos encantados de conoceros. - Shaza. Es un placer para nosotras también. - Jimena. Estaba trabajando en Inglaterra, fui a Dubai y la conocí a ella. Tuvimos que hacer una falsa visa para que pudiera ir a Inglaterra. A la hora de volverse, decidió decirle a su padre que era gay. El padre no comparte la relación ni la homosexualidad de Shaza, porque tenía previsto que se casase con un hombre. Entonces, alguien pagó para que nos acusasen sin pruebas por terrorismo. Por amor nos cayó todo el peso del mundo... pero he tenido a mis amigos, mi familia, todo el apoyo de la gente y la presión de los medios, sin la que todavía estaríamos allí.

La pareja, que actualmente intenta ser feliz en Málaga, ha aprovechado su presencia para cenar en First Dates:

- Shaza. Quiero una camiseta que diga algo gay. Y quiero salir con ella. Es algo simple, pero siempre he querido eso. - Jimena. Pues de aquí vamos y la compramos. - Shaza. No es necesario ir diciendo que soy gay, pero siempre he querido hacerlo. Mi sueño era caminar juntas por la calle cogidas de la mano. - Jimena. Sí claro. Ahora eres libre y antes estabas presa. - Shaza. Me encanta la gente que sale a la calle y muestra su amor. Es la cosa más bonita. - Jimena. Es todo por lo que henos luchado. - Shaza. Eres tan mona. Soy muy feliz y afortunada.

