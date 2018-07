Un error tan grande como el famoso gazapo de La Máscara del Zorro: la gala final de Factor X (Telecinco), emitida este jueves, dejó bastante mosqueados a los espectadores cuando se percataron de que una de las actuaciones estaba grabada, por lo que los seguidores del programa empezaron a hablar en redes de "falso directo".

La grabación quedó en evidencia gracias a un cambio de vestuario de los concursantes tras interpretar su primera canción, de manera que el tema que cantaron con Laura Pausini no fue en directo, sino que se grabó antes de que comenzará el programa. El resto de la gala sí que lo fue, como repitió en numerosas ocasiones el presentador, Jesús Vázquez, con lo que hizo más evidente el fallo.

No se tengo mis dudas sobre si el programa era en vivo o grabado por q en la parte donde saludan a los chicos en el back stage después de haber cantado los 4 ya llevaban puesta la ropa de la segunda actuación y vamos salen a cantar con laura pausini y llevaban la primera #FXFinal — alex (@alecito26) 5 de julio de 2018

Wait wait wait he visto un par de twits diciendo que el programa está grabado..si es así quien vota al ganador? No entiendo nada, me estoy estresando QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE, QUIERO RESPUESTA #FXFinal — Daclasss (@Daclasss) 5 de julio de 2018

-Mierda Jesús creo que la gente se ha dado cuenta de que esto está grabado.

-No os preocupéis que esto lo arreglo yohttps://t.co/O2huf6fNbW#FXFinal — Mr Ash (@pureza25) 5 de julio de 2018

@FactorXTV Alguien puede explicar porque se dice que es en directo, si antes de la última publi se han visto los concursantes con la ropa de la segunda actuación y después de la publi han cantado (junto a Laura) con la ropa de la 1a actuación? Gracias @telecincoes #FXFinal — Marc Augé (@HARDmaisterCORE) 5 de julio de 2018

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica a la que se ha enfrentado el talent show. Elena Farga —la sobrina del actor Roberto Álamo que volvió a interpretar la versión de I will always love you de Whitney Houston con la que logró emocionar a Laura Pausini— fue una de las concursantes que llegó a la gran final, aunque no ganó la edición. Muchos de sus seguidores responsabilizaron de ello a la "homofobia".

Elena fue la primera persona que cantó en las audiciones y fue la que cerró con su actuación la edición. También en relación a la joven, algunos espectadores han acusado durante todo el programa a Risto Mejide de favoritismo, y anoche volvió a pasar. De hecho, muchos apuntaron que Elena no ganó por culpa de la defensa de Risto.

Ni soy homofoba porque no me guste Elena, ni soy superficial porque me guste Pol.

Soy realista y digo que tenía que haber ganado el vozarrón de Samuel o la pedazo de diva de Poupie. #FXFinal — Irenesit (@Irenita149814) 6 de julio de 2018

Y qué culpa tiene Elena de lo que haga o deje de hacer Risto? #FXFinal — Imperfecta, Aley (@ItsAley_) 5 de julio de 2018

VOTAD A ELENA POR EL TALENTO, QUE LE SOBRA, NO LA MENOSPRECEIS POR RISTO. #FXFinal — Nerea (@nereeaa03) 5 de julio de 2018

#FXFinal lo de que no haya ganado elena es: homofobia — jud índigo 🦋 (@camilasindigo) 5 de julio de 2018

"Lo tienes todo en contra: ser favorita no te va a ayudar, hay gente que está organizando boicots en tu contra y hay gente que piensa que mis decisiones te tienen que afectar a ti", explicó el publicista dirigiéndose directamente a la joven. Además, apuntó a que tampoco se iba a valorar lo más importante, su talento.

"Estás aquí porque cantas como cantas, tu tienes el Factor X y quien lo niegue no tiene ni puñetera idea. Habrá gente que diga que ya va siendo hora de que gane una mujer española que toca la guitarra. Todo eso me da igual, eres la que más se ha arriesgado", continuó: "Lo has dado todo con muchísima humildad, has aguantado carros y carretas y si no ganas creo que este país es muy injusto. De verdad, echadme a mí la culpa, pero no se la echéis a ella. Ella no merece vuestro castigo". Sin embargo, el ganador fue Pol.