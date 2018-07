Obama advierte en Madrid contra "el auge del nacionalismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes un encuentro discreto con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en un hotel de Madrid, tras la intervención de éste en la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular organizada por la Advance Leadersihip Foundation (ALF).

Según ha informado el presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter, el encuentro se ha celebrado con "sintonía y cordialidad". Según Sánchez, ambos líderes comparten "la misma visión progresista en cambio climático, energías renovables, migración e igualdad de género".

EFE Fotografía facilitada por Presidencia del Gobierno del encuentro entre Sánchez y Obama.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, se ha referido al mismo como una "reunión cordial de dos personas que saben mucho cómo puede dirigirse un país" y un encuentro "breve, pero interesante".

Sánchez se ha desplazado al hotel Marriot Madrid Auditorium, para saludar a Obama y reunirse durante unos minutos con él al margen de la cumbre, después de presidir en Moncloa la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El presidente socialista, que desde que tomó posesión hace poco más de un mes ha mantenido una intensa agenda internacional, recibirá este viernes en Moncloa al presidente electo de Colombia, Iván Duque, que ha participado con Obama en la cumbre internacional organizada por la ALF.

Las preocupaciones de Obama

Por otro lado, ex presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ha lanzado este viernes desde Madrid un alegato contra "el auge del nacionalismo", y ha insistido en la necesidad de educar para adaptarse a los vertiginosos cambios políticos y económicos inducidos por la tecnología. En una inusual aparición pública, Obama ha participado este viernes en la capital española en una cumbre sobre innovación tecnológica y economía circular.

Ante un parterre de unas 2.000 personas reunidas en un auditorio, Obama ha advertido de que el mundo está viviendo "un auge del nacionalismo" en respuesta al "extraordinario cambio" que están suponiendo la tecnología y la globalización en la economía y la política.

Son unos tiempos difíciles a nivel político y social (...) la gente está muy ansiosa, los cambios se producen rápido

"Son unos tiempos difíciles a nivel político y social (...) la gente está muy ansiosa, los cambios se producen rápido. Y la gente se pregunta si puede adaptarse a todos estos cambios, y tiene miedo", ha explicado.

El ex presidente demócrata ha dicho que le preocupa especialmente la fragmentación de la opinión pública debido a que los medios de comunicación tratan la actualidad de forma tan divergente que "ni estamos de acuerdo en cuanto a la realidad".

"Si miras Fox News, estás viendo una realidad diferente de la que ves si lees The New York Times", ha dicho a modo de ejemplo, acusando a medios como el canal conservador de dar la impresión de que "el cambio climático no está para nada ocurriendo".

Este fenómeno, ha seguido, "ha sido explotado a nivel internacional por algunas fuerzas", que se focalizan en determinados nichos de audiencia y "alimentan sus prejuicios".

La mayoría de los problemas que afrontamos tienen que ver con la política, la avaricia, la envidia

La respuesta, ha recomendado Obama, debe ser "educar a nuestros jóvenes para que piensen de manera diferente y se adapten a las circunstancias", y es que ahora, "la mayoría de los problemas que afrontamos (...) tienen que ver con la política, la avaricia, la envidia".

Igualmente, frente al riesgo de brecha digital entre territorios y categorías socioprofesionales, ha pedido garantizar que la política esté "a la altura", para que la tecnología "no acelere las divisiones".

Críticas a Donald Trump

El ex mandatario criticó de nuevo al actual gobierno del presidente Donald Trump, su sucesor, por retirarse del acuerdo del clima de París, y por no priorizar la investigación en ciencia, aseverando que en esto último "estamos cometiendo un gran error".

Obama, premio Nobel de la Paz 2009, se ha mostrado no obstante optimista en cuanto al clima, aseverando que la economía "ha acelerado" el uso de energías renovables.

Tras su paso por España, Obama participa este mismo viernes en otra reunión sobre cambio climático en Oporto, en Portugal.