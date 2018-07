Solos, con miedo y sin abogados: así son las vistas al juez de los niños deportados por Trump

Unas imágenes distribuidas este viernes por una ONG de los niños deportados en Estados Unidos citados en las cortes de inmigración han estremecido al mundo. Los menores declaran solos en una silla en la que ni siquiera llegan con los pies al suelo, y defendiéndose a sí mismos.

El diario Usa Today ha contado la historia de un niño de tres años que tuvo que presentarse ante el juez y defenderse solo, ya que le separaron de su padre al intentar cruzar ilegalmente la frontera. La ONG Unaccompanied Children ha trabajado con estos niños y ha querido compartir una recreación de estos juicios. El vídeo se ha viralizado en pocas horas.

Así se han reunido algunos de los niños con sus padres después de semanas separados...

Watch Angelica Gonzalez-Garcia and her 8-year-old daughter reunite at Boston's Logan Airport in a CNN exclusive report. Gonzalez-Garcia and her child were separated in Arizona for 55 days after fleeing Guatemala for the US, citing domestic violence at home https://t.co/H6wqeX6Yau pic.twitter.com/1cbmXk0JrQ