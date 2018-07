Cabreo generalizado por lo que hacen y dicen estos dos hombres en un reportaje sobre abusos en Pamplona

Dos hombres han provocado una oleada de indignación por lo que hicieron durante un reportaje en directo de TV3 sobre los comportamientos machistas en las fiestas de San Fermín en Pamplona.

Un equipo de los informativos de la cadena autonómica catalana se desplazó a la ciudad pamplonica para conocer la opinión de la gente que disfruta de las fiestas sobre las medidas para evitar violaciones y abusos sexuales como los que sufrió la víctima de La Manada en 2016.

Mientras el reportero conversa con una joven que defiende las medidas, dos hombres irrumpen en plano y cortan la entrevista con una actitud manifiestamente mejorable. La joven que estaba siendo entrevistada, de hecho, llega a decir "Esto no me parece, no me parece normal".

Los hombres, que dicen ser de Cádiz, se vienen arriba cuando ya tienen la atención de la cámara y sueltan entonces una lamentable banalización de los hechos por los que los miembros de La Manada han sido condenados a nueve años de cárcel:

"Cinco gilipollas que han metido la pata y ahora venimos aquí como cohibidos", dice uno de los individuos, en aparente estado de embriaguez. Un poco antes, ese mismo hombre había asegurado que él está "casado y no vengo a hacer el mal".