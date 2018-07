El malentendido sexual con su cita de 'First Dates' que saca los colores a esta chica

Nada más empezar la cita entre Ana y Cristian en First Dates (Cuatro), él consiguió sacarle los colores. El motivo fue un malentendido con su profesión, que parecía que se trataba de una cosa cuando la realidad era bien distinta a lo que en un primer momento ella había pensado.

En cuanto se sentaron a la mesa para cenar, ella le contó que se dedica a cuidar animales en un zoológico. "¿Y tú, trabajas?", preguntó.

First Dates

"Sí, monto vibradores", afirmó Cristian. "Ah, muy bien, respondió con una risa nerviosa que delataba vergüenza. "Alguien tiene que montarlos, ¿no?", insistió su cita.

Con la misma risa nerviosa, Ana explicó después ante las cámaras el motivo de su rubor: "He pensado pues lo que todo el mundo pensaría. Me he quedado un poco pillada, la verdad".

Cuando empezó a esquivar la mirada de su cita, Cristian al final confesó: "No es lo que tú te piensas. Soy mecánico industrial, trabajo con unos aparatos grandes, vibratorios, que hacen posicionamiento de piezas".

First Dates

Ana mantuvo la risa nerviosa durante el resto de la cita, aunque ante las cámaras afirmó que "me hubiese dado igual, sería gracioso".

+ ¿A que te dedicas?

- "Monto vibradores"



First dates — Helena Grimalt (@helenagrimalt) 6 de julio de 2018

Acaba de aparecer uno en First Dates en cuyo "subtítulo" pone "montaje de vibradores". Y yo me pregunto. ¿Es un hobbie? ¿Se dedica profesionalmente a montarlos? — F (@Felikis93) 6 de julio de 2018

Puedes ver el vídeo en la web de Cuatro en este enlace.