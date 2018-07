Juan Luis Cano: "El gol de Torres que nos dio la Eurocopa me sigue emocionando"

Juan Luis Cano, una de las dos mitades de Gomaespuma, es un reconocido amante del fútbol y del Atlético de Madrid. Y no solo disfruta cuando ve los partidos sino que también juega de lateral desde que es pequeño.

El periodista admite que se sigue emocionando cuando escucha el gol que metió Fernando Torres en la final de la Eurocopa de 2008. Con aquella victoria, la selección inició un ciclo en el que se convirtió en el primer equipo del mundo en ganar la triple corona: Eurocopa (2008), Mundial (2010) y Eurocopa (2012).

Días antes de la derrota de España en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, Cano respondió al cuestionario futbolero de El HuffPost.

¿Por qué te gusta tanto el fútbol?

Porque como espectáculo posee todos los ingredientes necesarios para seducir y como deporte es precioso y completísimo y maravilloso jugarlo. Yo comencé a jugar desde benjamines y me hacía, y me hace, muy feliz practicarlo.

¿Y el Mundial? ¿Qué crees que es lo mejor de estas competiciones?

Por supuesto la pasión que desencadenan. Es un evento que sirve para aglutinar, para sentirte partícipe de algo grande aunque sea desde el sofá de tu casa.

¿Puedes contar algún recuerdo especial que tengas del Mundial?

En el Mundial del 78 había un lateral de Argentina, que era muy bueno. Se llamaba Tarantini y como yo jugaba de lateral, me empezaron a llamar así. Fue una gran decepción cuando me enteré que no lo hacían porque jugara como él, sino porque llevaba el pelo igual.

Tú que eres un hombre de radio, ¿hay algún gol narrado que te siga emocionando?

Por supuesto, el gol de Torres que nos dio la Eurocopa.

Como buen atlético que eres, ¿qué opinas de que se haya cuestionado tanto a Diego Costa?

Creo que es un impresionante jugador. Es cierto que su manera de jugar es poco vistosa, pero yo siempre le querría en mi equipo y no en el contrario. Creo que la prensa, siempre escorada hacia el mismo lado, no es justa con él, ni siquiera cuando sus goles han sido de vital importancia.

Si pudieses elegir, ¿qué delantero sería mejor para la selección Griezmann o Costa?

Son jugadores diferentes que juegan en puestos diferentes y que tienen labores diferentes a desempeñar sobre el césped.

Además de España, ¿qué otra selección te hubiese gustado que ganase el Mundial 2018?

Senegal.

¿Qué nombre pondría Gomaespuma a La Roja si no fuese La Roja?

Marcelina.

El VAR está siendo uno de los temas más comentados del Mundial. ¿Qué opinas del VAR?

El Var me encanta, deja en evidencia a los tramposos y cubre las carencias de criterio que los árbitros no pueden cubrir por pertenecer al género humano.

¿Cómo explicaría Gomaespuma lo que es el VAR a sus oyentes?

En Gomaespuma lo explicaría nuestro deportista de élite Chema Pamundi pero, cómo lo haría mejor no quieras saberlo...