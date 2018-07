La Policía Nacional cambia su escudo por el Orgullo y lo que pasa después nos avergüenza a todos

La Policía Nacional también celebra el Orgullo y, para demostrarlo, ha modificado su escudo. El fondo habitual del emblema del cuerpo aparece ahora cubierto por los colores de la bandera que representa al colectivo LGTB.

Este cambio fue anunciado en el perfil de Twitter con un mensaje irreprochable: "Todos unidos para celebrar la igualdad y la diversidad. El Orgullo, un ejemplo de convivencia".

Desgraciadamente, todavía queda mucho por hacer en lo que a tolerancia se refiere. La publicación de la Policía Nacional ha ido recibiendo comentarios homófobos y fuera de lugar que son, o deberían ser, motivo de vergüenza:

¿Reivindicar el qué? Que es la POLICÍA NACIONAL, LA DE TODOS LOS ESPAÑOLES la de los no gays, la de los que los detestan, la de los niños y mayores. QUE ES UNA CUENTA OFICIAL.

Me parece innecesario amigos. Yo soy partidario de la libertad de acostarte con quien te de la gana pero se le está dando mucho bombo a esta celebración. en mi opinión estamos dando una imagen a nuestros hijos equivocada. Nos estamos volviendo locos ?

Cuando es Semana Santa no cambiáis la foto y ponéis un Cristo de fondo en la foto, ahora con el #orgullo

Pero no habían cambiado de comunity manager? Convivencia cuando los vecinos no pueden dormir por el ruido? Cuando la mayoría de homosexuales no se sienten representados? cuando ofenden a los católicos?