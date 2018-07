Lori Meyers: "La decisión de Rubiales desestabilizó al equipo"

Lori Meyers llevan 20 años sobre los escenarios. Desde el año del Mundial de Francia 1998, son futboleros tanto del fútbol clásico de los 90 como del actual. Los granadinos celebran estas dos décadas años de música (y fútbol) con un trabajo recopilatorio 20 años, 21 canciones, que salió a la venta este 6 de julio. En él se encuentran sus grandes éxitos como Alta Fidelidad, Luces de neón, Mi realidad o Emborracharme, pero también incluye un segundo CD con temas más desconocidos y versiones de maquetas inéditas hasta el momento.

Sobre el terreno de juego recuerdan al Milán de Van Basten y Rijkaard, también al Madrid de Butragueño, pero no olvidan cómo jugaba España hace diez años y admiten que en el partido de octavos contra Rusia tuvieron un pequeño deja vu. Hablamos con ellos sobre el Mundial de Rusia, fútbol y sobre la Selección Española y su paso por la competición.

¿Cómo vivisteis la eliminación de España del Mundial de Rusia?

Alejandro Méndez: España jugando como hace diez años. El mundo ha cambiado (risas).

¿Y quién creéis que es el responsable de que nos vayamos a casa en octavos?

Alejandro: Creo que ha sido un cúmulo de factores. La decisión de Rubiales ha desestabilizado a todo el equipo. Aunque bueno, Florentino también podría haberse esperado.

Noni López: Hazle caso, cuando algo pasa en una empresa, cuando algo falla el jefe siempre es el que tiene la culpa. ¿Quién es el jefe? Rubiales. Florentino no es el jefe de la Selección, es de otras cosas. Será el jefe del Madrid o de lo que él quiera, pero no de la Selección.

Alfredo Núñez: Los jugadores también han tenido parte de culpa. Por mucho que tenga el entrenador, soy un jugador, ponle Silva, Asensio o quién sea y estoy 20 minutos sin tocar un balón y voy a buscarlo, ¿no? Me meto entre las líneas y busco el balón ¿Acaso no son profesionales? Creo que la culpa es de todos, no tenían ganas. Había una desidia total con lo que había pasado dos días antes, que los jugadores estaban pensando más en el yate de Ibiza que en el Mundial.

Noni: Bueno, los Mundiales son difíciles.

¿Y con qué país vais ahora? Bueno, Noni comentaste que no ibas con España...

Noni: Con Italia, aunque no vaya al Mundial. Así somos los italianos (risas).

Alejandro: Iba con Colombia, pero ya nada. De los que quedan, Francia por los jugadores, pero no por el país. También Croacia o Bélgica porque la gane otro. En realidad, Croacia más.

Noni: Francia podría estar guay, puede dar juego. Todos los jugadores están que se salen, mira Mbappé. Tienen una selección muy compacta. Bélgica tiene jugadores muy buenos individualmente, pero todavía están verdes como selección para llegar lejos. Molaría porque tienen muy buen equipo.

¿Con qué canción celebraríais una victoria de España? ¿Y una derrota?

Todos: Emborracharme, claramente (risas).

Alejandro: La eliminación en octavos sería Castillo de naipes, una balada ahí triste.

¿Sois más de fútbol moderno o de los clásicos?

Noni: Soy del Milán de Arrigo Sacchi (en italiano) (risas). Van Basten, Maldini, Rijkaard, Costacurta, Donadoni... El del 89.

Alfredo: En realidad, de ese fútbol no me acuerdo soy más del de ahora. Tenía 6 o 7 años y no me acuerdo de nada. Del Madrid de Butragueño sí, pero tampoco de cómo jugaban ni de quién me gustaba.