La bronca en directo entre Cristina Pardo y Celia Villalobos en 'Liarla Pardo'

Celia Villalobos y Cristina Pardo han protagonizado este domingo una áspera bronca en Liarla Pardo. La periodista de laSexta y la política del PP han chocado con dureza en el momento de hablar de la respuesta del partido a la corrupción.

A la hora de hablar de corrupción, Villalobos ha optado por encender el ventilador y asegurar que hay corruptos en todos los partidos y que "el que es corrupto va a ser corrupto esté donde esté". También ha añadido que ella habría "puesto en la calle" a cualquiera que trabajara para ella cuando era alcaldesa de Málaga si hubiese tenido sospechas de comportamientos incorrectos.

Pardo le ha replicado entonces que "la mitad de su partido" es corrupto y eso ha hecho estallar a Villalobos:"No, señora, es que dice usted las cosas a la ligera. A ver si me voy a arrepentir de haber venido y mira que te ha costado venga, eh?".

"Ya, porque a usted no le gusta laSexta", ha apostillado Pardo, a lo que Villalobos ha contestado: "No, no, no. No me gusta la corrupción".

La bronca, a partir de ese momento, ha seguido subiendo de tono: