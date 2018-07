Shakira arrasa en Barcelona al cantar por sorpresa 'Boig per tu' para su suegro

"¡La improvisación de ayer, a petición del público y mi suegro!". Así ha presentado Shakira su última interpretación, el 'Boig per tu'. Lo ha entonado en su segundo concierto de El Dorado Tour en Barcelona. Horas antes, había anunciado que esa noche habría "una pequeña sorpresa", y no ha sido que invitara a su marido, Gerard Piqué, al escenario, sino todo un himno catalán de la canción para el padre de éste, Joan Piqué. Según la colombiana, el tema de Sau es una de las canciones favoritas de su suegro. "No sé como saldrá porque no la hemos ensayado, Va con mucho cariño", aseguró en el Palau Sant Jordi, que se hundió del clamor del público según empezaron los primeros acordes. Twitter se ha dividido entre partidarios y detractores del momento.