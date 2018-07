Becky G responde a quienes le dicen que no puede ser feminista por llevar "poca ropa"

Tras responder a quienes la critican por ser mujer y cantar reggaeton, Becky G ha tenido también unas palabras para los que aseguran que no puede ser feminista por llevar "poca ropa". La artista ha declarado en una entrevista en Divinity que "hay gente que ve machismo" en sus vídeos, pero ella no lo entiende así: "Me dicen que cómo quiero empoderar a las mujeres si apenas tengo ropa encima. Yo digo: ¿y tú quién eres para decirme a mí cómo ponerme sexy?".

De hecho, explica, el problema a la hora de vestir está en si ella misma decide su vestuario o en que sea un hombre quien le diga cómo hacerlo.

Becky G no ha tenido problema en poner de relieve la hipocresía de los que critican también que una mujer cante letras como las suyas pero no le den importancia a otras canciones similares si se las escuchan a un hombre. De hecho, su canción Pijama tiene un sentido feminista porque "surgió de una conversación de amigas" y porque "ningún hombre es el protagonista".

Además, la estadounidense se declara feminista. "¿Tú quién eres para decirme a mí como artista y mujer cómo debería expresarme? No me gusta cuando la gente habla de empoderar a las mujeres pero no actúa, o no intenta hacer las cosas de una manera diferente. Mi forma de ser feminista es hacer las cosas como yo quiero en mis canciones", explica.

La cantante de 21 años asegura que sus videoclips son ficción, pero que es completamente consciente de cuál es la realidad. "Si quieres un vídeo sexy te lo doy sexy, pero también lo otro (la realidad). Esa es la diferencia. No es algo tan serio. No estoy curando enfermedades, solo estoy haciendo música".

La joven, cuyos orígenes son mexicanos, comenzó a hacer audiciones desde muy pequeña para ayudar a su familia, con la que vivió durante años en un garaje. Esta situación le ha ayudado a vivir con los pies en la tierra.