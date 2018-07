Consiguió asilo después de que su pareja le disparara, pero ahora EE UU le negaría la entrada

Cheryl Diaz Meyer for HuffPost Aracely Martínez Yáñez recibió un disparo en la cabeza por parte de su 'novio' maltratador, quien también asesinó a sus dos hijos pequeños antes de suicidarse. Aracely sobrevivió y recibió asilo en Estados Unidos.

Pero eso no va a evitar que sigan viniendo mujeres, porque hay miles de mujeres como Aracely con historias igual de desgarradoras.

Si ese viaje lo hubiera emprendido hoy, probablemente la habrían rechazado. La semana pasada, Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, ordenó a los jueces migratorios dejar de considerar la violencia doméstica como motivo para conceder asilo . Sessions anulaba así la jurisprudencia establecida durante el gobierno de Obama, que concedía a determinadas víctimas el permiso para buscar asilo en Estados Unidos si no lograban obtener auxilio en su país de origen.

Cheryl Diaz Meyer for HuffPost Aracely con sus tres hijas, Alyson (4 años), Emely (11) y Gabriela (7). Sostiene una fotografía de sus dos hijos asesinados, Daniel (4) y Juancito (6).

Unos comienzos violentos

Aracely Martínez Yáñez creció en un pequeño pueblo de Honduras con sus padres y sus siete hermanos. Su familia se ganaba la vida vendiendo horchata. También vendían tortitas de harina caseras recién hechas. Su infancia fue sencilla y feliz.

Pero cuando cumplió 15 años, un hombre llamado Sorto, de su mismo pueblo, se obsesionó con ella. En la boda de su primo intentó bailar con ella y ella lo apartó. El hombre tenía 15 años más que ella y le ponía los pelos de punta. Unos días después, relata Aracely, cuando salió de casa, el hombre la estaba esperando con una pistola y la raptó. Se la llevó a las montañas y la violó en reiteradas ocasiones.

"Quería morirme. Me sentía sucia. Él me decía que era su mujer y que no le iba a pertenecer a nadie más", confiesa a la edición estadounidense del HuffPost mediante un intérprete.

Conforme relataba su historia, se frotaba las piernas de arriba abajo incómoda al recordar las cosas terribles que le sucedieron.

Durante los siguientes seis años, Sorto siguió violándola siempre que le venía en gana. A los ojos de las demás personas del pueblo, era su mujer, tal y como él había dicho. Se quedó embarazada desde el principio. A los 16 años nació Juancito y a los 18, Daniel. Sorto iba y venía, ya que tenía esposa en El Salvador. Sin embargo, cuando no estaba él ahí, era ella quien cuidaba de su familia.

Además, no había policía en su pueblo. Ya había visto lo que les sucedía a las otras mujeres cuando viajaban hasta la ciudad más cercana para denunciar los abusos: la situación solo empeoraba. La policía no hacía nada e, inevitablemente, el maltratador se acababa enterando.

"Me sentía inservible, como si no tuviera ningún valor", confiesa.

Unos años después de que nacieran sus hijos, trabó amistad con el barbero del pueblo, que les cortaba el pelo a sus hijos. Era amable y respetuoso, nada que ver con Sorto, afirma Aracely. Empezaron una relación a escondidas. Sorto ya llevaba unos cuantos años sin dejarse ver por el pueblo y Aracely tenía la esperanza de haber quedado libre. Y entonces se quedó embarazada. Temiendo que Sorto se enterara, huyó a San Pedro Sula, una ciudad del norte de Honduras. No informó a nadie de su paradero.

Aun así, Sorto se enteró. La llamó por teléfono y la amenazó: si no volvía al pueblo en las próximas 24 horas, la mataría a ella y a su familia. Aracely se montó en el primer bus de vuelta.

Unos días después de regresar, Sorto le dijo que se la llevaba a ella y a sus dos hijos al río. Llevaba consigo un rifle de caza. La familia caminaba por la montaña. Aracely recuerda estar dándoles palitos a sus hijos para jugar y poniéndose en cuclillas para estar a su altura. Y, en ese momento, sintió el cañón del rifle presionado contra su cabeza. Lo siguiente fue oscuridad.

Sorto la disparó en la parte trasera de la cabeza y asesinó a sus dos hijos antes de dispararse a sí mismo. Juancito tenía 6 años y Daniel, 4. De algún modo, Aracely, embarazada de 5 meses, sobrevivió. Estuvo varios meses hospitalizada y tuvo que volver a aprender a caminar y a hablar. Se quedó sorda de un oído y tiene medio cuerpo entumecido.

Cuando regresó a su poblado, la gente empezó a tirarle piedras y a injuriarla. Alguien disparó contra su casa. Otra persona trató de atropellarla en bicicleta. Su comunidad la culpaba de las muertes porque había intentado dejar a Sorto, explica Aracely. Su familia quería vengar su muerte.

"El pueblo entero estaba contra mí. Niños, adultos... No podía ir a ninguna parte yo sola", se lamenta.

Unos meses después, dio a luz a una niña, Emely, pero estaba abrumada por el estrés. Además de llorar la muerte de sus dos hijos, aprender a vivir con una lesión cerebral por traumatismo craneal y cuidar del recién nacido, tenía que estar pendiente a todas horas que que no la mataran sus propios vecinos.

Era demasiado. Acabó mudándose a Tegucigalpa, capital de Honduras, pero la familia de Sorto la encontró allí también. En un último esfuerzo a la desesperada, su familia pagó más de 7000 dólares, una cantidad descomunal para su economía, para contratar los servicios de un coyote, una persona que ayuda a cruzar la frontera con Estados Unidos de forma furtiva. Emely, que tenía dos años ya, tuvo que quedarse atrás. No tenían dinero para mandarla también a ella.

Aracely tuvo que tomar la durísima decisión de marcharse sola.

Viaje hacia la libertad

Emprendió el viaje en mitad de la noche junto con un grupo de cuatro o cinco personas. Hicieron parte del viaje en una furgoneta y luego en taxis.

Apenas tenía para comer y beber y casi no durmió. Tenía malestar en el estómago y sufría dolores de cabeza debilitantes. En México estuvo a punto de dar media vuelta.

"Echaba muchísimo de menos a mis padres y a mi hija, pero las amenazas y las condiciones de vida que sabía que me esperaban en mi poblado me dieron la motivación necesaria para seguir viajando a Estados Unidos hasta estar a salvo", recuerda.

Tardaron dos semanas en llegar a la frontera con Estados Unidos. Una vez ahí, esperaron dos días antes de intentar cruzar. Estaba muerta de miedo por si la pillaban los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la mandaban de vuelta a casa. Cruzó la frontera en febrero de 2009 y se alojó en casa de su tío en Houston (Texas), antes de viajar a Annapolis (Maryland), donde vivía su hermano.