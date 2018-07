Duras críticas a 'Viva la Vida' y Toñi Moreno por lo que se vio en esta entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada visitó este domingo el plató de Viva La Vida y fue entrevistada por Toñi Moreno. La presentadora del programa de Telecinco ha recibido muchos aplausos por el tono que logró darle a la conversación con la diseñadora de moda, pero también ha recibido críticas por el regalo que le hizo a su invitada: un perro.

Un animal precioso, que hizo mucha ilusión a Ruiz de la Prada:

A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) on Jul 8, 2018 at 12:17pm PDT

Pero no gustó tanto a algunos seguidores del programa, que han cargado contra el espacio y contra la presentadora por no haber recurrido a la adopción y por haber fomentado comportamientos a evitar.

Me encantó el regalo...y me encantó@agatharuizdlprada por su reacción y el amor que le tiene a los animales....si el perrito viniera de una adopción ya sería perfecto.

Me parecías otra clase de persona, es decir, con un buen fondo.... no podíais haber regalado un perrito adoptado? Habéis tenido q ir a un criadero? Y lo de los toros ya....... en fin.... hoy creo q te has coronado y q has perdido bastante público 👋 ojalá el karma exista

