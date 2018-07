El 'hachazo' a un tuitero que se reía de su accidente de tráfico yendo a una rave provoca la ovación unánime

Un usuario de Twitter ha compartido la imagen de un coche accidentado en una acequia fuera de la calzada y, en tono jocoso, ha explicado en la red social que la foto muestra su "pequeño accidente yendo a la rave" el pasado viernes: "Jajajajajajajaja".

El tuit de @pablitocyrus_ ha generado centenares de comentarios, muchos de ellos criticando que, tal y como reconoce el propio tuitero, fueran "puestos":

Sin embargo, un mensaje comentando el tuit del accidente ha destacado entre los demás por la extremada dureza del contenido, provocando la estupefacción y la ovación generalizada:

Hostias qué risa, esto me ha recordado a que cuando era pequeña a mi padre lo mató en un accidente de coche alguien que iba borracho y medio dormido, a quien no le pasó nada. Es súper gracioso ir en coche intoxicado la verdad. Me he reído. https://t.co/Z56aOmwTYl