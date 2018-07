La Guardia Civil calienta (pero mucho) Twitter con un agente 'buenorrísimo' que recuerda que el Cuerpo está para protegerte

"Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos". Así de profunda se ha puesto la Guardia Civil —a través de Twitter— para explicarle a los ciudadanos que su protección es la razón de ser del Cuerpo.

Sin embargo, es precisamente el cuerpo —pero no el de la Benemérita, si no el del guardia civil que han usado para ilustrar el mensaje— el que ha propiciado que el tuit sea un rotundo éxito.

De hecho, la imagen del agente ha generado más de 1.200 'me gusta' en muy pocas horas y ha desatado un aluvión de comentarios preguntando qué delitos se deben cometer para que acuda el chavalote en cuestión a multarte:

@guardiacivil tengo a mi mujer que quiere cojer el coche y ponerse en carretera a mas de 140 para ver si se topa con este guardia, porfavor ¿podeis informarme por donde patrulla para decirselo? mas que nada para que me deje dormir tranquilo hoy

A ver, @guardiacivil: 1. este cañón no os representa. Yo no veo guardias civiles así por ahí. 2. Ya está bien de presionar a la benemérita con patrones que no corresponden al hombre real. La Guardia Civil es algo más que un cuerpo bonito. Hombre ya.