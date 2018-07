Antena 3 anunciaba hace unas semanas que sería la encargada de emitir la próxima edición de La Voz, el programa que hasta el momento llevaba el sello de Telecinco, donde el talent show ha recogido unos buenos datos de audiencia. La cadena de Atresmedia ha desvelado algunos de los artistas con los que apostará sobre seguro para su emisión: Rosario Flores, Melendi y David Bisbal. La elección del casting ha provocado las críticas de espectadores descontentos.

Los tres artistas son unos habituales en los sillones de los coaches —también en La Voz Kids— y con ellos el programa se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset, que arrancó con más de cinco millones de espectadores y nunca ha bajado de los tres millones, excepto en su quinta edición.

Las redes sociales no han dejado de comentar el casting poco innovador de Antena 3 y algunos han pedido que recurran a artistas que frecuentan otros programas de la casa, como Chenoa:

De momento Bisbal y Melendi coach de La Voz en Antena 3, me faltan Malú, Rosario y que concurse Ruiman y ya tenemos la Voz 1 3.0

Algo decepcionada con La Voz de Antena 3. Me hubiera gustado ver a Chenoa de alguna forma involucrada con el programa pero ahora me parece que no es posible 🙄 Aún así también esperaba alguna novedad o a cantantes como Pablo, Shakira, Alejandro... 🤷🏻‍♀️