Así ha reaccionado el mundo al rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia

El 23 de Junio, el equipo amateur Los Jabalíes Salvajes y su entrenador quedaron atrapados en la cueva Thuam Luang. Después de 17 días atrapados. Las tareas de rescate han sido complicadas debido a la profundidad de la cueva y sus estrechos pasadizos.

La operación de rescate ha durado tres días, pero los 12 niños y su entrenador ya se encuentran fuera de peligro. "No estamos seguros de si esto es un milagro, ciencia, o qué. Todos los trece miembros de los 'Jabalíes Salvajes' están ahora fuera de la cueva", han explicado los SEAL, de la armada tailandesa.

Esta historia ha tenido al mundo en vilo. Diferentes medios de comunicación se han desplazado hasta Tailandia para narrar la historia minuto a minuto. Políticos, equipos de fútbol,... han estado pendientes del desarrollo de esta historia.

Así han reaccionado cuando se ha informado del exitoso rescate del equipo:

¡Ya están todos los niños y su entrenador sanos y salvos! Todos hemos estado pendientes, minuto a minuto, de su rescate en #ChiangRai Enhorabuena a sus familias y a todos los que han colaborado en este increíble rescate #ThaiCaveRescue #ThaiRescueMission @MFAThai — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 de julio de 2018

Great news that they made it out safely. Congratulations to an outstanding rescue team! — Elon Musk (@elonmusk) 10 de julio de 2018

"Qué gran noticia que estén todos sanos y salvos. Enhorabuena al excepcional equipo de rescate!" - Elon Musk, director de Tesla.

Enhorabuena a los equipos de rescate que han recuperado a salvo a los niños atrapados en la cueva Tham Luang #Tailandia después de un duro y peligroso trabajo. También un recuerdo al buceador fallecido durante las labores de rescate DEP. #ThaiCaveRescue #ThaiNavySEAL pic.twitter.com/kTLJnQbyq7 — Ejército de Tierra (@EjercitoTierra) 10 de julio de 2018

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2018

"En nombre de Estados Unidos, enhorabuena a los SEAL de la armada tailandesa y a todo el equipo de rescate de los 12 chicos y su entrenador de la complicada cueva en Tailandia. Qué momento tan bonito- Todos libres, gran trabajo!"- Donald Trump.

Excelente noticia. Esos niños, el entrenador y el equipo de rescate son unos auténticos héroes. 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/djAqkK3nUV — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 10 de julio de 2018

Recibimos con alegría la información que llega de #Tailandia y expresamos nuestra satisfacción por los niños y por su entrenador que han sido felizmente rescatados.



Lamentamos el fallecimiento de Samarn, a cuya familia, amigos y compañeros trasladamos nuestro cariñoso recuerdo. pic.twitter.com/jZexpWbr6N — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 10 de julio de 2018

Delighted to see the successful rescue of those trapped in the caves in Thailand. The world was watching and will be saluting the bravery of all those involved. — Theresa May (@theresa_may) 10 de julio de 2018

"Encantada de ver el exitoso rescate de los niños atrapados en las cuevas en Tailandia. El mundo estaba viendo y saludará su valentía"- Theresa May.

#FCBayern is delighted to hear of the successful rescue of the young football team and their coach in Thailand. We wish them all the best for the future. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/jiGcTXd9Y2 — FC Bayern English (@FCBayernEN) 10 de julio de 2018

"#FCBayern está encantado de escuchar el exitoso rescate del equipo de fútbol y su entrenador en Tailandia. Les deseamos lo mejor para el futuro. #ThaiCaveRescue"- Equipo Bayern de Munich.

Wonderful to hear all 12 boys & their coach are out of the cave in #Thailand. What an amazing & heroic global effort! Wishing them all a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) July 10, 2018

"Qué maravilla escuchar que los 12 niños y su entrenador han salido de la cueva en #Tailandia. Que increíble y heroico esfuerzo global! Os deseo una recuperación rápida"- Melania Trump.

El #mufc se siente aliviado de saber que los 12 futbolistas y director técnico atrapados en la cueva de Tailandia están a salvo. Nuestras oraciones están con los afectados.



Será un honor recibir al Wild Boars Football Club y sus rescatadores a Old Trafford la próxima temporada. pic.twitter.com/aqOnHKqNmj — Manchester United (@ManUtd_Es) 10 de julio de 2018