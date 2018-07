Daniel Guzmán: "Me quedo con De Gea por todo lo que ha tenido que soportar"

De niño Daniel Guzmán era más aficionado al fútbol de lo que es ahora. Entonces vibraba mucho más, pero la masificación actual —fútbol en todas partes y a todas horas— le ha hecho bajar el interés. De hecho, confiesa que este Mundial no lo ha seguido demasiado.

En parte se debe a los proyectos en los que está envuelto. Hasta el 2 de septiembre representa casi a diario la obra Dos más dos en el Teatro La Latina de Madrid y acaba de terminar de rodar la película Bajo el mismo techo, con Cristina Castaño y Álvaro Cervantes.

Ganador del Goya a Mejor Dirección Novel por la película A cambio de nada (2015), tiene dudas de que el fútbol sea un elemento narrativo interesante como para escribir un guión centrado en él. "Lo interesante es el propio deporte en sí", reconoce el colchonero, que pese a estar más despegado del balón entra sin problemas a responder nuestro cuestionario del Mundial, incluida la pregunta del millón.

Empezamos por un tema espinoso. ¿Te atreves a señalar a un culpable del desastre de España?

El balón no era el adecuado, el césped estaba muy alto, las temperaturas no eran las idóneas, el balón no quiso entrar, el árbitro no estuvo fino, el VAR no tenía buena señal... No creo que haya un culpable, creo que es un cúmulo de varias circunstancias y éstas no las voy a detallar.

¿Cómo definirías en pocas palabras la imagen que ha dado la Selección en Rusia 2018?

La que ha podido.

¿Te quedas con algún jugador?

Iniesta, por lo emocional y su calidad indiscutible. Isco por su nivel de juego, Diego Costa por su entrega incondicional y De Gea por todo lo que ha tenido que soportar.

Como colchonero, ¿qué jugador del Atleti te ha gustado o te está gustando más?

Antoine Griezmann y, por supuesto, Lucas Hernández.

¿Qué equipo te hace vibrar más, el Atleti o la Selección?

Este año no estoy siguiendo mucho el Mundial. Creo que de pequeño me hacía más ilusión, era más aficionado de lo que soy ahora. Es un deporte maravilloso, es increíble lo que se disfruta jugando pero tanta masificación futbolística, todos los días a todas horas, me ha hecho perder interés.

¿Quién te ha dado más alegrías y te ha regalado mejores recuerdos?

En su día, el Atleti.

Jugando con el título de tu obra de teatro, en este Mundial está quedando claro que Dos más dos no son cuatro. La lógica no parece funcionar en el fútbol porque favoritas como España, Portugal y Rusia han caído muy rápido... ¿Las sorpresas es lo que se recordará de este campeonato?

Ése es uno de los aspectos más interesantes de este deporte, siempre te puede sorprender. Hasta el último minuto todo es posible.

Siendo España un país con tanta afición al fútbol, de grandes equipos, con éxitos internacionales... ¿se hace poco cine centrado en el deporte rey? ¿Te has planteado alguna vez escribir un guión en el que la trama gire en torno a éste o son palabras mayores?

No tengo claro que el tema del fútbol sea un elemento narrativo interesante. Lo interesante en sí es el propio deporte.

¿Qué Selección te está gustando más?

Creo que Croacia es uno de los equipos más completos junto con Francia. Siempre suelo sentir afinidad y empatía por los equipos más débiles a priori o los que menos posibilidades tienen de ganar. Aquellos que lo tienen más difícil por plantilla o por otros condicionantes me hace ilusión que consigan la victoria. Ya sabes, las historias de los perdedores, la adversidad siempre fue un elemento narrativo muy interesante...

¿Los ves levantando la Copa el domingo?

¿Por qué no? Tienen mucho fútbol, están muy fuertes psicológicamente y tienen un medio centro que quiere el balón, por encima de todo lo que rodea a este negocio. Se le ve en el juego que despliega y en su rostro. Supongo que sabes de qui´en hablo...

Esta temporada la Selección dice adiós a Piqué y a Iniesta, y recientemente hemos tenido también marchas de históricos. ¿Qué jugador harías eterno en la Roja? ¿Quién querrías que no se hubiese retirado nunca?

El que acabas de nombrar. Uno de los más grandes de la historia de nuestro fútbol.

Sin meternos en el fichaje de Luis Enrique, ¿cómo ves a la Selección actual?

Reconstruyéndose, dando paso al relevo. Construyendo un nuevo proyecto.

¿Tenemos potencial para la Eurocopa de 2020?

Potencial, hay, pero quizá es un poco pronto pronosticar qué papel desarrollará en la próxima Eurocopa.