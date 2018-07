El dibujo de Sergio Ramos para celebrar el rescate de los niños de Tailandia que no deja de recibir aplausos

Las autoridades tailandesas han conseguido rescatar sanos y salvos a los 12 niños y el entrenador que quedaron atrapados en una cueva. La suerte de los pequeños, integrantes de un equipo de fútbol, ha tenido en vilo al mundo durante los últimos días y Sergio Ramos no ha sido ajeno a esa preocupación.

El futbolista del Real Madrid y la Selección Española ha compartido este martes un entrañable dibujo, justo después de que el equipo de buzos que ha realizado las tareas de rescate lograse sacar de la fosa en la que habían quedado atrapados a los últimos cuatro niños y al entrenador.

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 10, 2018 at 6:47am PDT

Ramos ha acompañado la imagen de un impecable mensaje: "Enormemente feliz por los jabalíes salvajes 🐗 y por el enorme trabajo humano que ha hecho posible el rescate. Y seguro que hay alguien que desde el cielo o el océano está más orgulloso si cabe. DEP Saman Kunan".

El defensa ha rendido homenaje de este modo a Kunan, un buzo de las fuerzas armadas de Tailandia que falleció en las primeras horas de la misión de rescate de los pequeños.

El mensaje del jugador de fútbol no sólo se ha convertido en viral en cuestión de minutos, más de 250.000 'me gusta' en una hora, sino que ha generado un aplauso unánime:

Thank you very much. From THAILAND

