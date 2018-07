España, cerca de superar a Italia como destino más común de los migrantes para alcanzar la UE

Un total de 16.295 inmigrantes alcanzaron las costas de España en lo que va de año, por lo que el país está a punto de convertirse en el destino más común de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, alertó hoy la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

"Unas 200 personas al día llegan a España desde África. Si sigue esta tendencia, España superará en breve a Italia como el país que más inmigrantes recibe tras cruzar el Mediterráneo", afirmó en una rueda de prensa Joel Millman, portavoz de la OIM.

El portavoz alertó de que casi la mitad de los que llegaron a España en 2018 lo hicieron en los últimos 38 días, "eso demuestra que la tendencia es cada vez más creciente", añadió. La gran mayoría de los que llegan a las costas españolas lo hacen desde Marruecos y Argelia, especificó Millman. De enero al 8 de julio de 2018, llegaron a Italia 16.933 inmigrantes irregulares.

OIM

En el mismo periodo, se contabilizaron 294 muertos en su intento de cruzar el Estrecho de Gibraltar y 1.083 decesos en la ruta que une Libia con España.

1,422.



That's the total number of migrant deaths in the #Mediterranean Sea this year:



🔴 January: 243

🔴 February: 196

🔴 March: 67

🔴 April: 109

🔴 May: 48

🔴 June: 629

🔴 July (until 10/7): 121 pic.twitter.com/0FiGNpFGeV