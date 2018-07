George Clooney sufre un accidente de tráfico en Cerdeña

George Clooney ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en Cerdeña (Italia). El actor iba en moto por la costa de la isla cuando chocó con un coche, tal y como ha informado el canal TGR.

Según los medios locales, el actor estaba en la isla para rodar una miniserie y se dirigía al set de rodaje cuando chocó con un vehículo. Fue ingresado ingresado en urgencias y ya ha sido dado de alta, según apuntan los mismos medios.

Sardinia hospital "John Paul II" in #olbia tells @NBCNews #georgeclooney has already been discharged following collision between the scooter he was traveling on and a car. #clooney is in Sardinia to direct a TV series called "Catch 22"