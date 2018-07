Julio Iglesias Jr. no sabe lo que es "un golfo" en 'Ven a cenar conmigo'

La última entrega de Ven a cenar conmigo ha tenido lugar en la casa de Kiko Rivera pero el protagonista absoluto ha sido el hijo pequeño de Julio Iglesias. No sólo porque ha ganado con el menú más desquiciado, sino por todas las cosas que ha demostrado que no sabía.

De primero, Rivera ha sacado salmorejo, que ha sido bien recibido por sus dos invitadas, Toñi Salazar y Elena Tablada. No así por Julio Iglesias Jr., que no sabía lo que era y ha llegado a decir "salmorenejo". En otro momento ha dudado si el tomate era una verdura o lo que es, una fruta.

No ha probado el jamón, no sabe pronunciar salmorejo (MÍTICO en España) Vaya hijo de Julio Iglesias... 🤦🏻‍♂️ #VenACenarKiko

Mario Vargas Llosa es el actual padrastro de Julio Iglesias Jr. no estaría mal que le diese una clases de lengua. Se dice salmorejo, no salmorenejo #VenACenarKiko

Después, Toñi se ha soltado la melena y ha querido piropear a su anfitrión, llamándolo "muy rural y muy tal", "gordo" y "golfo". Pero lo mejor no ha sido eso sino la reacción de Julio Iglesias Jr. de nuevo, que ha preguntado qué es "un golfo" y después "por qué es malo ser un mujeriego".

#VenACenarKiko pobre Julio que no sabe lo que es un golfo 😂 Piel sensible? pic.twitter.com/1EhBlHDIhC

También ha habido cachondeo porque, después de declararse vegetariano (aunque sirvió carne en su menú), el hijo del cantante se ha lanzado a comer sushi encantado... y mal.

#VenACenarKiko Julio, qué decepción, con lo de mundo que eres tú, que no sabes qué es el salmorejo y te comes el sushi con tenedor cuando los malos dicen que se come con la mano. Me parece que eres un catetillo de ciudad. Urban cateto.