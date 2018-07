Culé por los cuatro costados, a Raúl Gómez le hubiese gustado más celebrar la segunda Copa del Mundo de España que la Champions del Barça. Los Mundiales sólo tienen lugar cada cuatro años y guarda un gran recuerdo de la euforia colectiva vivida en 2010. "Me encanta que el Barça gane, pero un Mundial para España es la gloria", asegura.

Maraton Man, nombre de su programa en Movistar+ y con el que lo conocen muchos seguidores, confiesa que le costó asimilar la eliminación de España ante Rusia. "Soy muy optimista", dice el presentador, que vivió el arranque del campeonato en Zimbabue, donde grababa las últimas entregas de la cuarta temporada de este formato.

A pesar de haber estado fuera, creo que no has perdonado ningún partido...

He intentado ver todos los posibles. Allí atardecía a las seis, o sea que ya no había mucho que hacer, entonces nos íbamos a los bares. En Zimbabue disfrutaban con mucha pasión todos los partidos. Ha sido curioso ver un Mundial allí.

¿Pasión por los partidos en general o por los de España?

Me sorprendió mucho ver cómo festejaron la eliminación de Argentina, era como una victoria para ellos. Cada gol que le metían a Argentina era una fiesta. También viví desde Zimbabue la eliminación de España, que no esperaba que fuese tan pronto.

¿Te atreverías a buscar un culpable?

El cambio tan precipitado de Lopetegui por Hierro a un día del inicio del Mundial tuvo que descolocar sí o sí. Aunque no sé si esa es la razón principal. Teníamos una plantilla fantástica, pero como a muchas otras tantas grandes selecciones nos eliminaron a la primera de cambio. Como le pasó a Alemania, que venía de campeona del mundo hace cuatro años y no pasó ni a octavos. Está siendo un Mundial raruno.

Y tú que eres tan de correr, ¿crees que nuestros jugadores pecan de correr mucho y pasarse demasiado el balón y tirar poco a puerta?

Creo que somos unos expertos pasadores. En el último partido hicimos más de 1.000 pases. Sí nos ha faltado tirar a la portería, chutar entre los tres palos. Somos muy buenos, pero nos ha faltado ese pelín de saque y ese pelín de estar enchufados para tirar a la portería. Al final se trata de meterla entre los tres palos, meter un gol más que el adversario.

Por tu programa has estado en muchos países, ¿qué imagen dirías que proyecta la Selección?

Una imagen fantástica. Creo que damos bastante miedo, miedo en el mejor de los sentidos, a todo el mundo. No he conocido a nadie que no hable bien de la Selección española. Tenemos un equipazo, lo hemos tenido en los últimos años y lo seguimos teniendo. Luego en todo el mundo hay una gran afición por el fútbol, por supuesto y es curioso ver cómo en muchos países los niños llevan camisetas del Barça y del Madrid, de Cristiano y de Messi. Cuando viajo la primera pregunta que me hacen es de dónde soy, yo contesto qie español y luego me preguntan cuál de los dos elijo. Siempre es la misma pregunta, es la gran rivalidad y la siguen en todos los rincones del mundo.

¿Y qué les respondes?

Que soy de Messi. Y también les digo que Messi sin Cristiano no existiría. Hemos tenido la suerte de poder ver a dos de los mejores jugadores de todos los tiempos juntos y cómo año tras año se han intentado superar para ser los mejores. Eso es un regalo para todos los aficionados al fútbol, pero a mí me gusta mucho Messi. Soy del Barça, pero también opino que sin el Real Madrid como gran equipo no existiría el Barça ni disfrutaríamos tanto.

¿Tan del Barça como para preferir una Champions culé antes que otro Mundial para España?

Siendo egoísta a nivel colectivo me quedo con que España gane el Mundial. Recuerdo que cuando ganamos fue una celebración absoluta a nivel colectivo, esas semanas de ir viendo cómo España iba rindiendo y arañando hasta llegar a la final. Esa ilusión nos tenía a todos enganchados. Eso fue un momento histórico, memorable e inolvidable para los que tuvimos la suerte de vivirlo. Prefiero ver a España ganar un Mundial a que gane el Barça la Champions. Como culé me encanta que gane, pero un Mundial para España es gloria. Es tan bonito el sentimiento de unión... Espero vivir para ver más estrellitas encima del escudo, pero últimamente la cosa no está yendo demasiado bien.

Si siguiese The running show en antena, ¿a qué jugador de la Selección invitarías a correr contigo? ¿Quién crees que tiene más que contar de lo que pasó en Rusia?

A mí me encantaría entrevistar a Iniesta por todo lo que ha hecho en el Barça y porque ha sido uno de los principales artífices de la época dorada de la Selección Española. Y a Sergio Ramos. Llevaría a los dos. Creo que tienen mucho que contar sobre lo que han vivido en el terreno de juego y sobre cómo afectó en el vestuario la marcha de Lopetegui a un día de empezar el Mundial y qué sería para ellos lo que ha fallado.

El 15 de junio publicaste un tuit diciendo que ojalá que el 15 de julio repitiésemos la imagen de Casillas levantando la Copa del Mundo. ¿En qué momento te diste cuenta de que eso no iba a pasar?

Soy un optimista empedernido... Aunque ahora entiendo que a lo mejor la Selección no empezó del todo bien, que no empezamos goleando, que no empezamos exhibiendo un juego espectacular, pero en las fases eliminatorias sí. Pensaba que no pasaba nada, que llevaríamos a octavos y empezaríamos a dar el recital de fútbol que sabemos hacer y creo que me di cuenta de que no llegábamos cuando los jugadores se echaron las manos a la cabeza porque Rusia acababa de ganar. Entonces dije, esto no va a ser posible. Pero yo hasta el final creí.

También creo que compartiste el meme de Neymar, ¿te quedas con ese meme del Mundial o prefieres otros de los que vinieron después?

Internet para algunas cosas es maravilloso y ha regalado muchos memes este Mundial. Yo me quedo con uno de cómo hacerte el peinado de Neymar en cuatro sencillos pasos con espaguetis en la cabeza. Me gustó mucho también el de Neymar rodando, que me hizo mucha gracia... Y el del portero de no sé qué selección que va golpear un globo y se explota él. Ese me hace mucha gracia. Y los que quedan... Aún queda mucho de Mundial, quedan muchos goles. No sé quién va a ganar pero quedan muchos memes porque cada partido es una fábrica de memes insaciable. Gracias a todos los que hacen los memes, esto es un trabajo de artistas de la risa. Porque al final hay que reírse.

¿Qué selección te está gustando o sorprendiendo?

Creo que Croacia puede dar la sorpresa. Creo que dará la sorpresa. Contra todo pronóstico.

Y de las selecciones españolas que recuerdas, ¿con cuál te quedas?

Amo el tiquitaca, me gusta el fútbol que hemos estado ofreciendo durante muchos años. Han cogido la horma de nuestro zapato y a lo mejor es momento de hacer algún cambio. Pero disfruté mucho el tiquitaca y cómo pasamos por encima cuando ganamos tanto la primera Eurocopa como el Mundial. Era un placer ver jugar a España. Coincidió cuando el Barça dominaba absolutamente a todos los equipos con esa manera de jugar. También me gustaba mucho la Selección de Luis Enrique, la del codazo de Tassotti. Esa Selección también era pura garra, puro coraje. Era disfrutar perdiendo. Siempre perdíamos. Siempre estábamos ahí pero nunca llegábamos, hasta que llegamos y ganamos.

Y como culé, ¿qué te parece el fichaje de Luis Enrique?

A mí Luis Enrique me gusta. Por lo general me gustan las personas que no tienen pelos en la lengua, me gustan, creo que le va a dar carácter a la Selección. Espero que dure más que Hierro y que no se vaya como se fue Lopetegui a un día de un gran campeonato. A partir de ahí que haga buenas migas en el vestuario y que lleve a España otra vez bien arriba.

¿Tenemos potencial para la Eurocopa de 2020?

Creo que tenemos equipo para aspirar a cualquier cosa. Lo esperaba antes del Mundial y lo sigo pensando, pero creo que se echarán de menos las bajas de Iniesta y Piqué. Tenemos equipo para rato, tenemos mucho talento. Ahora que Luis Enrique haga un buen trabajo y que volvamos a ganar, y que los espectadores volvamos a disfrutar debuen fútbol y victorias, pero es verdad que eso nos acostumbramos rápido. Ganamos la Eurocopa, el Mundial y empezamos a creer que lo que hacía España era fácil, que era lo que tenía que pasar. Pero nos han venido años muy malos que nos han puesto los pies en el suelo, por eso ahora es momento de volver a soñar y creer en este equipazo de la Selección.