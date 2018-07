"¿Quién vive en una piña debajo del mar? ¡Bob Esponja!" Y sí, también se ha postulado en el Congreso como presidente de RTVE. Durante la votación de este martes en la Cámara Baja, la presidenta del hemiciclo, Ana Pastor, ha leído en uno de los votos el nombre de este personaje de animación, al que algún diputado ha elegido para hacer la gracia.

El voto se ha contabilizado como nulo y ha aparecido junto a varias papeletas de apoyo a Isabel Cerrada Escurín, actual directora de Relaciones Laborales de RTVE. Sin embargo, esta no es la primera papeleta nula en la que se incluye un nombre que no opta a presidir la corporación. En otras ocasiones han votado famosos fallecidos como Lauren Postigo, e incluso al extriunfito David Bisbal. Aunque esta vez, los diputados no han reído tanto la gracia como en ocasiones anteriores.

En esta primera vuelta, el Congreso no ha logrado completar la renovación de la cúpula de RTVE ya que ninguno de los candidatos han alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios en la primera votación. Los diputados debían elegir entre Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluís Micó y Juan Tortosa, propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV, y Carmen Sastre, Jenaro Castro y José Manuel Peñalosa, designados por el PP.

Los cuatro primeros han logrado cada uno 175 votos, mientras que los de la lista de los populares ha conseguido 122, en una votación en la que también ha habido dos sufragios en blanco y otros tantos nulos, entre ellos este voto al personaje infantil.