Un mexicano de 91 años sufre una paliza racista en California

Rodríguez, que es residente permanente en EEUU, ha añadido que la mujer llamó a un grupo de hombres para atacarlo diciendo que Rodríguez trataba de arrebatarle a su hija. "Pero eso no es cierto. En los años que he estado vivo, nunca he ofendido a nadie", ha asegurado el anciano a CNN en Español.

La Policía investiga el vídeo del ataque y buscan a la mujer y "posiblemente tres o cuatro hombres" involucrados en la presunta agresión, ha informado Los Angeles Times. Las autoridades desconocen si se utilizaron armas o el motivo de la paliza.

"Estamos preocupados por el tipo de delito que cometieron", ha confesado a KTLA-TV el agente del alguacil de Los Ángeles, D'Angelo Robinson. "Hubo lo que parece ser una niña de cuatro años que fue testigo de todo. No podemos tener este tipo de personas en las calles", ha agregado.