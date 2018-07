Carme Chaparro comparte en Instagram una foto sin maquillaje y una reflexión para quitarse el sombrero

La periodista y escritora Carme Chaparro ha compartido este miércoles en Instagram una foto suya sin maquillaje. Junto a la imagen, la presentadora de los informativos de Telecinco ha publicado una reflexión que está siendo muy aplaudida.

"Me acabo de desmaquillar. Ni siquiera me he puesto el contorno de ojos ni la crema nutritiva de noche. Así soy yo SIN FILTROS ni retoques. Y, qué queréis que os diga, tengo 45 años. Y que ya está bien de esos que salen siempre a decir que en las fotos estamos retocadas. Yo me veo mejor al natural. Buenas noches. EDITO: Claro que tengo arrugas!!! Pero con la cara de póker las disimulo 😂 Mañana me hago foto sonriendo. Ya veréis".

A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) on Jul 11, 2018 at 12:10pm PDT

No se puede decir mejor:

Sus palabras han encantado a muchos de sus seguidores, que también han elogiado su belleza al natural:

@carmechaparro eres guapa maquillada y sin maquillar diiegoo_31

Guapísima al natural!!! abellanlomas

Pues que estas estupenda! Viva la naturalidad! diego_iglesiasf