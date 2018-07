Si no te gustaba nada Cristiano Ronaldo, te va a encantar este tuit de la Roma (rival de la Juve) que está dando la vuelta al mundo

Hay una palabra italiana para describir lo que ha hecho la Roma en respuesta al fichaje de Cristiano Ronaldo por su gran rival, la Juventus de Turín. Es finezza. Elegancia, finura, sutileza... incluso para propinar un hachazo tremendo.

Poco después de anunciarse que Cristiano jugará en Turín durante las próximas cuatro temporadas, la Roma respondió con cuatro fotografías y una frase en la que rebajaban a Cristiano Ronaldo a segundo mejor jugador del mundo... después de Messi.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR