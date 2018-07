Urdangarin insiste en pedir al Tribunal Supremo la nulidad de su condena por no tener "base lógica"

Iñaki Urdangarin sigue buscando resquicios por los que eludir la cárcel. Pese a que el Tribunal Supremo le condenó a cinco años y 10 meses tras estudiar los recursos interpuestos a la sentencia del tribunal de la Audiencia de Palma que le juzgó en el primer semestre de 2016, ahora vuelve a la carga con un nuevo recurso con el que quiere invalidar dicha condena.

Según publica hoy en exclusiva el diario El Mundo, el bufete Business and Law que ahora defiende a Urdangarin ha presentado lo que se conoce como un "incidente de nulidad", en el que critica que el fallo del Alto Tribunal no cuenta con "base material lógica y está plagado de contradicciones y conclusiones predeterminadas". Por eso que solicita la anulación de la sentencia y pide que se establezca su absolución a la mayor brevedad posible. El exduque de Palma ya cumple su condena en la cárcel abulense de Brieva.

Pese a haber sido condenado en firme por prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración y dos delitos fiscales más, es con los cargos de malversación con los que el marido de la infanta Cristina está especialmente molesto y lo mismo le ocurre con los de tráfico de influencias, acusaciones que, dicen sus abogados, no se explican correctamente en la sentencia. Dice que no entiende "qué actos concretos se le reprochan" ni comparte, cita el diario, que se le condene por utilizar una "supuesta influencia" que, bajo su criterio, no queda "explicitada, aclarada o justificada" en la sentencia firme del caso Nóos.

En opinión de los letrasos, "la falta de expresión de la motivación es subsanable» pero «la falta de prueba es insubsanable" y añade que "cuando la falta de motivación aparece como expresión de la falta de prueba será también materialmente insubsanable". De ahí que hayan presentado esta especie de recurso, asegurando que se han comprometido sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Si el Supremo no aceptara el incidente de nulidad, el cuñado del rey Felipe se plantearía interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un proceso largo que tampoco le libraría de la cárcel, previsiblemente, en un corto espacio de tiempo.

