A Trump se le va y deja 7 frases en la cumbre de la OTAN que no sabemos ni valorar

Sabemos que la función de un periódico no es la de valorar, pero al menos sí tratamos de aportar la información de una manera legible. El problema es que este jueves nos hemos enfrentado, una vez más, a una rueda de prensa del presidente de EEUU, Donald Trump, que no sabemos por dónde coger.

Así que hemos decidido poner las frases tal cual, sin más, para que cada uno saque sus propias conclusiones... Para que la información sea lo más completa posible, un último dato: semejante surrealista rueda de prensa ha sido durante la cumbre de la OTAN en Bruselas, en la que ha conseguido que los aliados interrumpan su agenda para volver a debatir el gasto en defensa, tal y cómo él mismo ha solicitado.

Dicho esto, aquí las frases.

1.- "Soy un genio muy estable".

