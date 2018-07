La actriz porno Stormy Daniels, arrestada en un club de 'striptease' de Ohio

La actriz pornográfica Stormy Daniels, inmersa en una batalla legal con el presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido detenida en un local de "striptease" de Columbus (Ohio) por dejarse tocar por un cliente, algo que en muchos estados del país está prohibido, informó hoy su abogado.

El abogado, Michael Avenatti, ha denunciado a través de Twitter que el motivo de la detención es un "montaje" y que la operación está "motivada políticamente". "Stormy Daniels fue arrestada realizando el mismo espectáculo que ha llevado a cabo en casi cien clubes de 'striptease' en todo el país. Esto fue un montaje y motivado políticamente. Apesta a desesperación. Enfrentaremos todas las falsas imputaciones", ha dicho Avenatti.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta