Mira Sorvino revela que fue amordazada con un preservativo en un 'casting'

Mira Sorvino ha revelado que fue amordazada con un condón en un casting cuando tenía 16 años. La actriz de Poderosa Afrodita fue una de las primeras en alzar la voz para acusar a Harvey Weinstein, y ahora ha denunciado esta historia en una entrevista con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, recogida por El País.

Según explica la ganadora del Oscar, el director de la prueba —para una película de terror— la trató de una forma "completamente inapropiada" para asustarla en una escena. "Me ató a una silla, me hizo daño en el brazo. Tenía 16 años y me amordazó con un condón", relató.

Fue uno de los primeros casting a los que acudió y con el que descubrió cómo funciona el sistema, aunque "cuando eres joven no cuestionas nada". De hecho, por aquel entonces, apuntó, desconocía "cómo sabía un condón".

La actriz, que no quiso señalar quién fue el director y tampoco de qué película se trataba, también explicó que se ha encontrado en situaciones igual de desagradables a lo largo de su carrera y que los directores se aprovechan de "esa estética que existe de dejar ir al 'yo' e intentar apoyar el arte" a la que los actores se someten para hacer un papel perfecto.

Por ello, se refirió a esos "días de escenas de desnudos o de amor con personas extras en el set, que se acercan" y a cómo los directores "presionan para que tengas relaciones con ellos". "Te dicen que si tienes una relación sexual con ellos te darán el papel. Eso me ha sucedido varias veces", reveló, y perdió muchos papeles por no acceder.

Sin dar nombres en ningún momento, Sorvino declaró que un oscarizado director muy reconocido y, en teoría, comprometido con la justicia social, le dijo en una audición que cuando la miraba su mente "inevitablemente piensa en las posibilidades artísticas y sexuales". Finalmente, sentenció en relación a la prueba que hizo a los 16 años: "¿Qué hacía un director de casting con un condón en el bolsillo durante una audición?".