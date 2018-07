Reese Witherspoon probará suerte en el mundo de la comunicación, siguiendo la estela de Oprah Winfrey. La actriz lanzará este mes un canal de televisión feminista a través de una plataforma de vídeo bajo demanda, en la que dará voz "a las mujeres por las que sentimos admiración y respeto", según ha adelantado The Hollywood Reporter. En él, la actriz —que logró acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres en HBO— entrevistará a mujeres exitosas.

El canal compartirá nombre con su productora, que fue la encargada de desarrollar la serie de éxito de HBO Big Little Lies, y se llamará Hello Sunshine.

El programa con el que se inaugurará Hello Sunshine el próximo martes (17 de julio) será Shine On with Reese, presentado por la protagonista de Wild y de Una rubia muy legal, y el contenido también estará elaborado únicamente por mujeres. En él se contará la historia de personajes inspiradores por haber sido pioneras en diferentes campos: P!nk, Dolly Parton o America Ferrara, así como otras no tan reconocidas, como Simone Askew, capitán afroamericana del ejército estadounidense.

La actriz, que confesó por primera vez a Oprah Winfrey en su revista (O magazine) cómo sufrió maltrato por parte de su expareja, ha grabado ya la primera temporada de este programa con el que se estrena en el mundo de la comunicación.