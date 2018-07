Los fans de Harry Potter están de enhorabuena. Si eres de esos que colecciona merchandising, has visto todas las películas de la saga y te has leído todos los libros, ahora también puedes utilizar tu móvil como si fuese una varita mágica comprada en Olivander en el Callejón Diagon.

El usuario de Twitter Ben Markowitz (@bpmarkowitz) ha compartido las claves de cómo encender la linterna del iPhone utilizando el hechizo Lumos de la saga del mago Harry Potter.

BRB, making Harry Potter spells into Siri Shortcuts. pic.twitter.com/ceK3bBuyEh — Ben Markowitz (@bpmarkowitz) 6 de julio de 2018

Convertir los conjuros de 'Harry Potter' en comandos de Siri.

La opción Shortcuts (comandos) de Siri permite realizar una función del dispositivo de Apple con el comando de voz que elija el usuario. Esta opción está disponible en el sistema operativo iOS 12 para desarrolladores en modo beta y da la posibilidad programar automatizaciones del teléfono sin saber de programación.

De este modo, Markowitz activó su iPhone para que diciendo Lumos, la linterna se activase, al decir Nox, se apague, y con Lumos Máxima se encienda con el brillo al máximo.

Sencillo y sin pasar por Hogwarts.

