Brays Efe revienta en Twitter: "Es un ladrón. Un corrupto y un ladrón"

Brays Efe, el actor que da vida a Paquita Salas en la serie homónima de Netflix, ha cargado con dureza en Twitter contra el Rey emérito Juan Carlos I a raíz de las informaciones que han aparecido en los últimos días sobre su presunta actividad económica.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, afirma en unas grabaciones realizadas por el comisario Villarejo que el Rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo.

Tras conocerse esta noticia, el actor ha compartido una opinión al respecto que llama la atención por su rotundidad y por los adjetivos que usa para referirse a Juan Carlos I, padre de Felipe VI, rey de España.

"El rey emérito es un ladrón. Un corrupto y un ladrón. Y usaba a su amante como testaferro para sus propiedades en el extranjero. ¿Qué necesitaba el rey? A partir de ahora siempre con minúsculas: rey Emérito, Sin Mérito, juan carlos".

El mensaje ha sido rápidamente viralizado en redes sociales.

El actor ha defendido en multitud de ocasiones la libertad de expresión en redes sociales y la facultad de poder decir lo que uno quiera sin consecuencias penales.

"No creo que nunca jamás nadie por lo que diga en Twitter deba ir a la cárcel o por lo que opine en general. Puede tener que pagar una multa, pero una persona que por poner el tuit de muy mal gusto pueda ir a la cárcel me parece, sinceramente, una locura. No sé cómo a todos no nos parece lo más loco del mundo. ¿Qué importancia puede tener un tuit? Es absurdo. [...] Yo tampoco digo las cosas para ofender a nadie y si alguien se ofende también se lo tiene que comer porque ofender no es un delito", aseguró Efe en una entrevista a ElHuffPost con motivo de la presentación de la segunda temporada de Paquita Salas.