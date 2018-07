Carmen Martínez-Bordiú estalla: "No he realizado ninguna exclusiva"

Getty Images

La prensa del corazón ha hecho estallar a Carmen Martínez-Bordiú. Hasta el punto de que la nieta de Franco ha emitido un comunicado para desmentir la información recogida este viernes 13 de julio por una revista sobre su próxima marcha de España, motivada por "la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometida".

"Me voy porque este país es insufrible", dicen las declaraciones que recoge este medio en portada y que Martínez-Bordiú niega haber hecho. "Las manifestaciones divulgadas son inciertas puesto que no he otorgado ninguna exclusiva a Corazón", asegura en un comunicado distribuido a los medios. "Ni he hecho ninguna de las manifestaciones contenidas a Corazón ni he realizado ninguna exclusiva a ningún otro medio de prensa", añade.

La protagonista del artículo, que se centra en los motivos de esa supuesta marcha y en el que se dice dónde se va a instalar con su pareja, Tim McKeague, pide que se rectifiquen las publicaciones impresa y online ya que las declaraciones son "totalmente inciertas, no responden a la realidad de lo acontecido y generan un perjuicio". Según esa revista, habría dicho que "la presión hace que España sea insufrible"

Del mismo modo, Martínez-Bordiú pide que los medios que se han hecho eco de la información rectifiquen también e insiste en que se abstengan de divulgar "cualesquiera declaraciones o informaciones falsas, infundadas, erróneas y/o vulneradoras de mis derechos, vinculadas a los referidos hechos".