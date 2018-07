El brillante corte de Lidia Torrent a este obsceno consejo en Instagram

La televisiva Lidia Torrent, conocida por ser la camarera de First Dates (Cuatro), se ha sumado a la moda en Instagram: las preguntas.

La presentadora del programa de Carlos Sobera se ha prestado a responder preguntas de toda índole a sus más de 150.000 seguidores. Torrent ha hablado sobre sus estudios, sobre su relación con Matías Roure, sobre su futuro... Todo iba bien hasta que ha llegado una pregunta del todo impertinente.

"Así que como consejo te recomiendo que subas una foto a Instagram con las piernas cruzadas", le escribió uno de sus seguidores.

A lo que Torrent respondió de forma brillante: "Mejor no te cuento lo que yo te aconsejaría y recomendaría (con urgencia amigo mío)".

INSTAGRAM