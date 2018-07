Esto es lo que pasa cuando usas rematadamente mal la última novedad de Instagram

Si ha abierto Instagram en los últimos dos días habrás podido comprobar que todo el mundo está como loco con la última novedad de la red social: hacer preguntas.

"Hazme una pregunta", es la nueva moda entre los famosos y los no famosos, que han usado esa nueva opción para acercarse a sus seguidores y poder darse a conocer un poco más.

La persona que recibe una pregunta sí sabe quién se la hace, por esto esta persona en cuestión ha cometido un error garrafal.

"Extrañas a tu ex", preguntó, sin saber que el otro usuario sí podía ver quién lo preguntaba.

"Sabes que no es anónimo, no? No te extraño ni un poquito", respondió.

Alguien ha recopilado la captura y la ha compartido en Twitter, donde está siendo un éxito: 47.000 retuits y más de 131.000 me gusta.