La confesión sexual de este hombre deja a su cita de 'First Dates' sin palabras

La cita entre Rubén y Jorge en First Dates (Cuatro) prometía desde el momento en que se vieron. Los dos aseguraron que se habían gustado desde un primer momento.

Por ese motivo, durante la cena y mientras hablaban de sus aficiones y gustos, Rubén sintió de repente unas ganas irrefrenables de dejar claro un aspecto muy importante para él: que no le gusta nada que le despierten para tener sexo. Y claro, su cita, al escucharlo, se quedó sin capacidad de reacción.

Jorge le estaba contando a su cita que solía ir al gimnasio y Rubén confesó: "Yo lo pago y no voy". Ante la mirada de extrañeza de su cita, explicó que para hacerlo debía levantarse temprano y no estaba por la labor porque le gustaba mucho dormir: "¿Tú sabes lo que es levantarme de la cama para eso?".

Aunque Jorge reconoció que también le gustaba la cama, Rubén insistió más en su confesión. "A mí como me despierten de mi sueño porque le ha dado la gana a alguien despertarme...", dejó en el aire en tono de medio amenaza.

"Eso te lo digo, no me gusta que me despierten", advirtió mientras Jorge reía entre dientes.

Como Rubén percibió que sus intenciones no habían quedado del todo claras, insistió en sus explicaciones: "Lo que no me gusta es que me despierten... Para otras cosas, vaya".

"¿Cómo para qué?", indagó Jorge sin acertar lo que le estaba intentando decir, mientras reía con algo de nerviosismo.

"Para follar, vaya, para ser claros. Eso es lo que más me molesta. Lo odio. A mí no me vas a hacer despertarme para ponerme ahí a... Que no hombre, que no. Te empujo de la cama, te tiro", soltó ante un Jorge que no sabía qué decir hasta que al final resolvió: "Que no rompan tu paz, ¿no?".

"Por supuesto, no me rompas el sueño para echar un polvo. Después lo echamos".

Al final, parece que ambos se gustaron porque los dos dijeron que querían tener una segunda cita.

