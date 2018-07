El periodista Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones en Mega, ha mostrado su indignación tras leer un artículo del diario ABC sobre su programa.

El texto, titulado Humillaciones, autolesiones y denuncias: los momentos más vergonzosos del año en 'El chiringuito', asegura que esta temporada del espacio presentado por Pedrerol "ha estado plagada de episodios de lo más controvertidos".

Y habla así de su presentador:

"Pedrerol, al que le gusta hacerse notar y que toma parte activa en las tertulias del espacio, ha protagonizado varios de los momentos más sonados de la temporada: desde llamar "fracasado" a uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi, a insultar al FC Barcelona, pasando por pronunciarse acerca de la cuestión catalana o enfrentarse con sus propios tertulianos. Así le ocurrió con el francés Frederic Hermel, al que llamó la atención en directo en medio de un debate. "No estás "mamao" en una taberna a las cuatro de la mañana. Estás en un programa de televisión", le reprendió."

Además, repasa las quejas de futbolistas y medios ligados a clubes de fútbol contra el programa.

Algo que no ha gustado nada de nada a Pedrerol, quien ha aprovechado su programa para responder a este artículo: "¡Lo escribe ABC! ¡En la mejor temporada de la historia de El Chiringuito! Este periódico, que va cayendo en ventas en todos los OJD. Qué mal gusto..., qué golfos sois, ¿no?".

Cuando parecía que iba a dejar de mencionar el tema, el presentador continuó en su contestación: "Bueno, disculpad, golfos no... eh, ABC, pero si vais para abajo. Venga, ¡ánimo! (aplaude). ¡Ánimo, venga, suerte, p'alante! (aplaude). ¡A trabajar, que está la empresa en dificultades! ¡Ánimo a todos, venga!".

Tras otro instante de reflexión, prosiguió: "No merece la pena...bah, si están los trabajadores preocupados porque van para abajo, no me fastidies, dar lecciones estos. Porque estamos en La Razón, que os están pintando la cara y eso también les fastidia, brrr... siempre me suelo aguantar, ¿eh? Me hago mayor y aguanto más, pero... ay, ¿eh? Os fastidia que nos vaya bien".

Y por si no había suficiente, finalizó con estas frases: "ABC, ABC, dónde estaba y dónde estáis. Mucho ánimo, que es bueno que haya un periódico como ABC en el quiosco, por la gente honesta que trabaja ahí. Pero no se juega. Golfadas no, sois muy golfos".