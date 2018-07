Teresa Baca: "La estrategia de España era previsible”

"Me gustan los deportes porque nunca sabes quién va a ganar una competición, como en un casting de modelos, que no sabes a quién van a coger", explica Teresa Baca. Porque si de algo sabe la modelo española (Sevilla, 1985) es de hacer pruebas de vestuario, desfilar y posar.

Desde que un ojeador la descubrió con 16 años, Baca no ha parado de trabajar en campañas de moda y publicidad entre Milán, Nueva York y Madrid, una época que recuerda con luces y sombras.

"Lo peor es la soledad", contaba en una entrevista. "Estar viajando sola de país en país, de hotel en hotel. Despertar por las mañanas sin saber dónde estás, en qué rincón del mundo. Suena muy glamouroso pero como modelo vives en apartamentos minúsculos con otras 10 modelos, todas en literas".

ELLE

Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, Baca tiene claro que informar es una de sus pasiones desde que era una niña. Tras un curso en TVE, este verano ha debutado como comentarista deportiva en el programa Zona Mixta de RTVE.

¿Por qué has dado ese paso del mundo de la moda al de los deportes?

En quinto de carrera me especialicé en información deportiva. Y tuve claro que eso es lo que quería hacer desde que el periodista Ramón Fuentes, profesor mío en el CEU, me mandaba a Valdebebas a cubrir las noticias del Real Madrid.

¿Cómo estás viviendo el Mundial de Rusia?

Muy intensamente porque los favoritos, como Alemania, Brasil, Argentina, Portugal y España, se están yendo a casa y no sabemos por dónde va a salir la cosa. Nunca nos hubiéramos imaginado estas semifinales.

¿Cómo te gusta ver el fútbol?

A solas, me pongo la radio al mismo tiempo y suelo escuchar a Manolo Lama en Tiempo de Juego (Cope). Y me gusta verlo con una cervecita y una libreta para apuntar. Aunque, a veces, también me voy al bar de debajo de casa.

¿De qué equipo eres?

Del Sevilla.

¿Recuerdas algún Mundial con especial cariño?

El de Sudáfrica. Aquel gol de Iniesta nos hizo felices a todos.

¿Cómo viviste aquella final Holanda-España?

Vivía en Nueva York y me cogí un avión para verlo en España. Quedé con mis amigas y hasta me pinté la cara.

¿Crees que España ha sido justa o injustamente eliminada del Mundial de Rusia?

España no ha jugado bien. Los jugadores estaban como que no sabían cuál era su lugar. La estrategia de nuestro equipo era previsible, el rival ya sabía cómo iba a jugar. Yo habría cambiado de portero, por ejemplo. De Gea es un gran portero, pero en este Mundial no ha estado concentrado y probablemente estaba cansado, y habría que haberle dado una oportunidad a Kepa.

¿Cuál es su jugador favorito de la Selección?

Sergio Ramos porque es un líder.

¿A cuál pondría a desfilar?

También a Sergio Ramos porque tiene arte.

¿Qué opinas de las muchas imágenes que hemos visto de las periodistas acosadas durante las retransmisiones?

Una falta de respeto. hay que ser conscientes de que eso no se puede tolerar. Los valores se transmiten ya antes de salir de casa. Es una cuestión de educación.

¿En qué se parece el mundo del fútbol al de la moda?

En que ambos son aspiracionales, crean ídolos y admiración. También en que siempre tienes que estar creando.

¿Practicas algún deporte?

Corro por las mañanas 35 minutos, practico bikram yoga y tengo un entrenador personal para hacer abdominales y otros ejercicios.