Una tuitera gitana estalla contra los programas como 'Gipsy Kings'

Un día después del fin de la temporada de Gipsy Kings (Cuatro), una mujer gitana ha escrito un hilo de Twitter en el que muestra su enfado con este tipo de programas que, según ella, "reproducen los estereotipos más rancios sobre nuestro pueblo, lo que hace que cada vez más y más personas retroalimenten su racismo y discriminación hacia nosotros".

La tuitera, llamada Ari, asegura que estos realitys "están hechos por y para payos" y se queja de que contribuyen a ningunear y discriminar todavía más al pueblo gitano.

Este es el hilo completo que se ha convertido en viral con más de 5.500 retuits en pocas horas y más de 7.200 me gusta:

Esos programas están hechos por y para payos, para vuestro consumo única y exclusivamente. Para que os podáis reír a costa de otros. ¿Y sabéis por qué? Porque los gitanos no importamos a nadie. Estamos totalmente invisibilizados.

Si en nuestras costumbres hay machismo/homofobia/etc dejadnos a NOSOTROS hablar sobre eso. Dejad que nosotros alcemos la voz, no somos gilipollas, sabemos cuestionar y analizar las cosas igual que vosotros, queridos payos sabios.

Y callaos la boca si no habéis vivido nunca mis costumbres desde dentro, no tenéis ni idea de por qué en nuestra cultura se hacen X cosas. No sabéis su significado ni de dónde viene, dejad de creeros con derecho a juzgarlo todo.