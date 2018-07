Cachondeo con un detalle en esta imagen del Día Nacional de Francia

Miles de personas asistieron en París a los actos por la celebración del 14 de julio, Día Nacional de Francia, en el que desfilaron tropas militares y se intentó dibujar en el cielo la bandera francesa.

Decimos "se intentó" porque lo que sucedió ha generado numerosos comentarios en las redes sociales, ya que los aviones que debían dibujar el azul, blanco y rojo de la enseña gala en realidad dibujaron esto:

Getty Images

Como se puede observar, el avión de la izquierda, en lugar de lanzar un chorro azul, lanza uno de color rojo, provocando un considerable pitorreo en las redes:

La última vez que miré la bandera de Francia 🇫🇷 no era así https://t.co/iL2D99Xg3h

Creo que la bandera de Francia no era así. pic.twitter.com/bBO5zF4AVA

You had one job. pic.twitter.com/Gs3SzeJR5s