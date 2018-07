El gesto de James Rhodes con un tuitero al que vendieron una entrada el triple de cara

James Rhodes ofreció un concierto el pasado viernes, 13 de julio, en el Jardín Botánico de Madrid. Las entradas oscilaban entre los 30 y los 40 euros, como ocurre con la mayoría de los espectáculos programados en Las Noches del Botánico.

Un día después del concierto de Rhodes, uno de los asistentes denunciaba a través de Twitter que la web de reventa de entradas Viagogo le había vendido las localidades por 150 euros cada una, un precio muy superior al oficial.

Se trata de la misma empresa a la que los promotores de la gira de Joaquín Sabina denunciaron de forma legal por un supuesto fraude.

Al leer esta queja, el músico decidió atajar el problema y escribió al tuitero, de nombre Roel, para saber cuánto dinero había pagado de más por las entradas. Y Rhodes se comprometió a donar el importe a alguna causa benéfica para compensar "el desastre".

Un seguidor del músico, sin embargo, salió en su defensa, alegando que no era justo que Rhodes pagase por culpa de otros. "Por otro lado esa diferencia, por alta que sea, fue admitida por el cliente que acabó pagando", argumentó.

Rhodes insistió al agraviado para que le dijese una causa benéfica con la que quisiese colaborar y la cantidad que había pagado por las entradas. El tuitero entonces adjuntó el comprobante del pedido y el nombre de OMSSIDA.org, una asociación de ayuda a personas con VIH.

Al ver el precio, el músico afirmó que se sentía muy enfadado: "Es una puta vergüenza". Minutos después, Rhodes compartía el justificante de un pago a través de Pay Pal a la asociación que el denunciante había indicado por valor de 350 euros.

"Siento que hayas tenido esa experiencia", se despidió.

La acción de Rhodes ha sido muy aplaudida en Twitter.

Perdón si me meto donde no me llaman, pero de verdad, James, hay personas y hay HUMANOS y tú, con estas cosas, caes de lleno en la segunda categoría. En serio ¿cómo no te voy a querer y a ponerme pesada cuando actuas así? Eres precioso...