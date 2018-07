El truco viral de este cachorro para mantenerse fresquito en verano

En estos días de calor cualquier sistema es bueno para mantenerse fresquito. El problema es que algunos métodos solo sirven si eres un pequeño cachorro como este, al que sus dueños han introducido en el interior de una cáscara de sandía que sirve tanto para refrigerar al peludo como para balancearlo a modo de columpio.

Un tuitero ha compartido el vídeo que se ha convertido en viral, alcanzando más de cuatro millones y medio de reproducciones.

La raza del cachorro es Malamute de Alaska y este nombre ha servido al tuitero para hacer un juego de palabras que relacionar el linaje del perrete y un melón.

"Los cachorros de 'Melonmute' de Alaska crecen en los campos y pueden usar su cuerpo de melón para mantenerse frescos en los días calurosos".

alaskan melonmute puppies grow in fields, and can use their melon body to stay cool on hot days. pic.twitter.com/MK7GBFF7GQ