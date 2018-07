Esta es la historia viral de un limón que rodaba colina abajo sin parar

Mike Sakasegawa es un fotógrafo y escritor que vive en California (Estados Unidos) y que se acaba de hacer famoso por grabar un vídeo de un limón que se encontró por la calle y que no paraba de rodar cuesta abajo.

El fotógrafo compartió en Twitter las imágenes de casi dos minutos de duración en los que el limón no para de rodar y que resultan completamente hipnóticas.



"Hoy, mientras volvía a casa después de correr, vi un gran limón rodando colina abajo. Siguió rodando durante aproximadamente 400 metros. Y ahora tú también puedes verlo".

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 de julio de 2018

Esta primera publicación se volvió viral. Ahora acumula más de nueve millones de reproducciones y más de 345.000 me gusta.

Tras compartir el vídeo, la gente se empezó a interesar por cómo había evolucionado la historia.

Sakasegawa entonces confesó que se había encariñado del limón, que había vuelto a la calle a por él, que se lo había llevado a casa y que lo había lavado.

"Me sentí mal por dejar el gran limón en la cuneta".

I felt bad about leaving the large lemon in the gutter so I went back, retrieved it, took it home, and washed it off. pic.twitter.com/iqWxuQuCiL — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 de julio de 2018

Una vez en su cocina, el asombro de Sakasegawa no paraba de crecer hasta que decidió pesarlo para continuar maravillándose con él.

"Mirad esta unidad absoluta".

Look at this absolute unit. pic.twitter.com/TU8G0HkVHC — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 de julio de 2018

Cada vez más gente se interesaba por el limón, todos querían saber qué había sido de él.

"Siento no poder responder a todos de forma individual. Solo quiero responder a un par de preguntas que son las más repetidas: el limón dejó de rodar porque llegamos a la parte inferior de la colina. El limón todavía está intacto, en mi cocina, y no sé qué voy a hacer con él todavía".

I'm sorry I can't respond to everyone individually. Just to answer a couple questions that have been asked a bunch: the lemon stopped rolling because we got to the bottom of the hill. The lemon is still intact, in my kitchen, and I don't know what I'm going to do with it yet. — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 12 de julio de 2018

Finalmente, ante la avalancha de mensajes, Sakasegawa decidió silenciar las notificaciones de Twitter, pero no sin antes informar a los fans del último estado del ya famoso limón.

"No puedo estar pendiente de las notificaciones de este hilo, así que creo que tengo que silenciarlo. Pero algo más antes de irme: una foto del gran limón que cuelga esta mañana en nuestro patio trasero, en nuestro propio y pequeño árbol de limón. ¡Salud!"