A Paco Buyo quizás a estas horas le estén pitando los oídos. Y tal vez no comprenda el porqué.

Pero hay jugadas que le perseguirán toda la vida. Como esta que ha rescatado la cuenta de Twitter @retrodeporte, del partido entre el Real Madrid y el Nápoles de Copa de Europa disputado en 1987.

31 años de aquel partido que acabó 1-1 y que terminó con la expulsión de Carnevale, jugador del Nápoles, por esta "patadita", como bien definió el periodista José Ángel de la Casa, al propio Buyo.

Una acción tras la cual el entonces guardameta blanco se retorció en el suelo como si hubiera recibido un balazo.

Y claro, a pocas horas de que termine un Mundial marcado por, entre otras cosas, la imagen de Neymar revolcándose por el suelo (con la que alguien incluso ha hecho un abecedario), a Buyo se le ha comparado con el jugador del PSG:

And the Oscars goes to...



Paco Buyo by the "2 minutes of pain". pic.twitter.com/LPXJy0oTul