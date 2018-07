Twitter se vuelca para encontrar al dueño de estas gafas

Los que usan gafas de ver saben el fastidio que implica perderlas. Un tuitero de nombre Zezen se encontró este pasado viernes en una fiesta una funda con dos pares graduadas, unas de sol y otras de lente transparente.

Según ha explicado el propio tuitero, él mismo necesita gafas graduadas desde que tiene seis años. "Sé la putada que supone perderlas", ha escrito.

Por eso, ha compartido en Twitter un par de fotos del hallazgo junto con una petición: "Si hacéis unos retuiques igual encontramos a quien las perdió y le damos una alegría".

El tuitero encontró las gafas en una fiesta que organiza un bar llamado Flexas en el Parque del Mar en Palma (Mallorca) y con la colaboración de las redes confía en poder encontrar a su propietario: "Espero poder devolvérselas".

La publicación se ha vuelto viral, con más de 19.000 retuits, y muchos usuarios de la red están compartiendo consejos sobre cómo localizar al dueño (o dueña) de las gafas, agradeciendo la iniciativa del tuitero e interesándose por si ha aparecido ya.

No son mías pero ojalá en el mundo hubiese más personas como tú. Espero que encuentres al dueño

Nope, si en un par de días no ha aparecido me acercaré al bar que organizaba la fiesta por si alguien preguntó y si no a Multiopticas a ver si con el modelo y graduación pueden encontrar al dueño/a