Ariana Grande sobre su videoclip feminista: "El coño es un privilegio"

Ariana Grande se ha convertido en Dios. En el último videoclip de la artista, Dios es una mujer, tal y como reza el nombre de su canción: God is a woman. La artista ha conseguido ya casi 20 millones de reproducciones con este trabajo lleno de símbolos relacionados con la vagina, con el que quiere mostrar el poder de las mujeres y del sexo.

En las imágenes, se puede ver a la estadounidense metida en el papel del creador, sentada sobre la Tierra y provocando una tormenta. La cantante de 25 años —que se queda en shock cuando le hacen preguntas sexistas— cuestiona el machismo con otra de las escenas, en la que varios hombres emergen desde un libro y empiezan a insultarla llamándola "falsa" y "zorra", aunque las palabras rebotan sobre la joven.

Ariana Grande también encuentra un lugar para Madonna y podemos escuchar a la diva del pop recitando el versículo de la Biblia que Samuel L. Jackson hizo famoso en Pulp Fiction: "Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanas". Las palabras de Madonna suenan mientras la joven aparece armada.

Y al final del vídeo llega una de las obras de arte más famosas de la Historia, La creación de Adán, de Miguel Ángel, en la que sustituye a su personaje principal por una mujer: ella misma.

Todo ello para cantar a la mujer, a su fuerza y al sexo, "la fuente de toda vida. El coño es un privilegio", ha escrito en Twitter cuando le han preguntado si el vídeo y la canción hablan de sexo y del empoderamiento femenino. Ha dejado claro la respuesta es 'sí'.

sex is empowering. it's the source of all life. pussy is a privilege.